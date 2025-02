Tite não deve ser novo técnico do Botafogo por intenção das duas partes

Houve sondagens do Porto, em Portugal, mas o presidente André Villas Boas optou pelo argentino Martín Anselmi, campeão da Copa Sul-Americana de 2022 contra o Independiente del Valle.

No meio do caminho, a informação no Botafogo passou a ser a de que Tite desejava conversar. E o que se diz nas proximidades a John Textor.

Houve sinalização, não avanço.

O Botafogo segue no mercado em busca de treinadores. Rejeita a informação de ter ouvido recusas. Conversou com Paulo Fonseca, que na última sexta-feira (31), tornou-se treinador do Lyon, também de propriedade de John Textor. Fez proposta a André Jardine, que preferiu permanecer no América do México. Conversou, sem fazer proposta financeira, com Tata Martino e Rafa Benítez.

No Botafogo, a confiança é de que o nome preferido de John Textor ainda está conversando, mantido em sigilo e pretende se transferir para o Brasil. Não está claro de quem se trata ainda.