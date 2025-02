Santos pode virar empresa com Neymar dono, mas só com clube no controle

De qualquer maneira, neste momento não há proposta de investidor estrangeiro.

Já houve.

No ano retrasado, Andrés Rueda conversou longas vezes com investidores do fundo QSI (Qatar Sports Investment), o mesmo proprietário do Paris Saint-Germain. Há depoimentos de que Neymar, o pai, poderia ser o recebedor e administrador deste dinheiro a ser investido no Santos. Neymar jogaria na Vila Belmiro como parte deste investimento.

Não há esta certeza. Na época da proposta da QSI, o presidente Andrés Rueda julgou o investimento muito pequeno. Gente próxima à sua gestão, atualmente opositora, julgava que Andrés Rueda queria evitar ser o presidente a vender o Santos e que se tornou o presidente a rebaixar o clube.

A chegada de Neymar dá dúvidas em conselheiros sobre o futuro do clube. Sera que Neymar pai e filho serão os donos no futuro próximo? Ou Marcelo Teixeira forçará a barra para ser seu filho, Marcelinho, como CEO de uma eventual SAF? Tudo isto parece precoce.

Depois da apresentação de uma eventual proposta de um fundo árabe, por exemplo, seria necessário pelo menos três meses para formatar a SAF e levar para aprovação da Assembleia Geral dos sócios. A não ser que o investidor quisesse comprar apenas 49%, ou seja, não ter controle da nova empresa.