Clubes da Série B veem-se parte da Liga Forte e contratos podem render mais

O presidente do Avaí, Júlio Heerdt, comemorou a assinatura do contrato de TV da Liga Forte União com a Rede Globo.

Ele é um dos que afirmam que o acordo renderá R$ 850 milhões na média dos cinco anos de contrato, com variações dependendo do número de clubes na Primeira Divisão e dos ganhos no sistema pay-per-view, o canal Premiere, que só seguirá existindo por causa do contrato entre Rede Globo e LFU.

Mas o ponto principal é a participação no acordo.