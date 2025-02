A pressa nasce em janeiro e pode estragar o ano inteiro em fevereiro

Só não vale a pressa, que começa na torcida, mas também na imprensa.

Já se fala que John Textor alimenta o chororô. Nada a ver. Ele só disse que Supercopa não é objetivo da temporada. Não é mesmo.

O Fluminense é a bola da vez. Criticadíssimo pela chance iminente de eliminação no Campeonato Carioca, pode fazer nos dois primeiros meses do ano exatamente o que o Botafogo realizou no ano passado.

A prioridade nunca é o campeonato estadual e, mesmo assim, ai de quem não passar perto de vencê-lo.

Calma!

O mundo não começa, nem acaba, junto com janeiro.