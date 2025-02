Violência no Clássico das Multidões do Recife é questão de Estado

A batalha nas ruas do Recife, entre vândalos vestidos com uniformes do Santa Cruz e bárbaros trajados com camisas do Sport, aconteceu a 4,7 km do estádio do Arruda, onde o Santa venceu o Clássico das Multidões por 1 x 0. Aconteceu três dias antes de o Sport receber o Fortaleza, na Ilha do Retiro, roteiro idêntico ao que ocorreu há um ano, quando a Torcida Jovem, do Rubro-Negro, atacou o ônibus com os jogadores do Tricolor do Pici.

O atentado ao ônibus do Fortaleza foi em 22 de fevereiro. Em 15 de março, três suspeitos foram presos. Já em 21 de maio, sete foram soltos. No ato da prisão, 18 dias depois do crime, a Polícia Civil divulgou nota oficial e afirmou:

"O objetivo é identificar e desarticular associação criminosa voltada à prática dos crimes de tentativa de homicídio, provocação de tumulto e dano."