Supercopa evidencia força do Flamengo e incompetência do futebol brasileiro

Não que seja um time com tanta imposição como foi com Jorge Jesus. Mas é outra época do ano e isto pode acontecer daqui a alguns meses.

O Botafogo, como contraponto, não tem o técnico escolhido por John Textor, fracassou na tentativa por André Jardine, não avançou por Paulo Fonseca, que foi parar no Lyon — de Textor — conversou com Rafa Benítez e Tata Martino, mas foi escalado e montado por Carlos Leiria.

Todo respeito a Leiria, que pode ser o técnico efetivo, mas só se o proprietário assim decidir.

Paralelamente ao sucesso rubro-negro, decisão equivocada da CBF em relação ao horário da partida. Alguém dirá que a CBF cedeu à pressão do governador do Pará, Helder Barbalho, para levar o jogo para a Amazônia.

Erro! Belém é coração do Brasil e pode perfeitamente ter a Supercopa, como Cuiabá já teve.

O problema é o horário.