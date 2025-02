Guardiola leva sua maior goleada desde que chegou ao Manchester City

Depois de cair por 4 x 0 para os Spurs, levaram 5 x 1 do Arsenal, com imensa atuação do volante Thomas Partey, boa jornada de Trossard, gol e assistência de Havertz.

O placar dilatado é o maior aplicado pelo Arsenal desde 2003, quando Bergkamp e Henry destruíram, no velho Highbury.

Mas o City era recém retornado da Segunda Divisão.

Neste domingo, não. O Arsenal impôs a maior goleada da trajetória de Guardiola pelo Manchester City.