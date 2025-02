A chance de os seis meses de Neymar durarem dois anos

A primeira informação fundamental a se ter é se Neymar conseguirá jogar em alto nível. Todo o resto dependerá desta singela observação.

Por outro lado, há no rival santista da noite deste sábado, a noção de que os seis meses iniciais de acordo podem se tornar dois anos. Foi o que aconteceu com Lucas.

O ídolo são-paulino voltou por empréstimo, estreou em agosto, com contrato até o início de dezembro, em 2023. A recepção e o sucesso com o título da Copa do Brasil foram tão grandes a ponto de Lucas permanecer para a Libertadores e seguir até hoje.