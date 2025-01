Brasileirão cresce 33% em TV e mostra que dá para melhorar com concorrência

Os contratos de TV do Brasileirão estão definidos, com a assinatura do acordo entre a Liga Forte União e Rede Globo de Televisão.

Serão R$ 900 milhões e a certeza de que as três plataformas globais poderão transmitir jogos, dentro de regras estabelecidas.

No início dos debates e da separação em duas ligas (Libra e Liga Forte), o discurso era de que só se deveria fechar com a detentora exclusiva, porque não há mais margem de crescimento em televisão no mundo todo.