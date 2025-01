O Vasco, time do coração de Eduardo Paes, derrubou Maricá!

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, vascaíno de coração, viu seu time paixão ganhar por 1 x 0 do Maricá.

E não é que o o time do coração do prefeito carioca impôs a primeira derrota ao Maricá.

Obviamente, o Maricá pode seguir sua linda trajetória e se classificar para as finais do Campeonato Estadual do Rio, torneio que tem o nome de Carioca, mas na verdade é de todo o Estado.

Paulo Henrique fez um belo gol e colocou o Vasco na liderança.

O Maricá é um bom time e seguirá na disputa. Mas o líder, neste momento, é o Vasco!

... De Eduardo Paes.