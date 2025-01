Santos tem pressa em plano Neymar por possível concorrência da Europa

A passagem de Neymar pelo Santos, em seis meses, pode terminar com um grande tour por Europa, Ásia e Nordeste.

A paralisação do Campeonato Brasileiro por causa do Mundial de Clubes é um bom pretexto para isto e para recuperar a marca Santos F. C. em lugares onde é muito forte, mas já foi mais pesada. Pesquisa do Ibope Repucom de 2020 indica que a marca ainda é nacional, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, Botafogo, Grêmio e Cruzeiro. Mais forte do que Fluminense, Internacional e Atlético.

Mas já foi maior.