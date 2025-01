Neymar já é do Santos e repete história de confiança no clube e em sua casa

Neymar será do Santos por, pelo menos, até o meio do ano. Serão seis meses de confiança nas pessoas que trabalharam com ele e ajudaram sua família no início de sua carreira. Em especial, o presidente Marcelo Teixeira, com quem seu pai assinou o contrato que deu à família seu primeiro milhão de reais, conforme descrito no documentário "Neymar - O Caos Perfeito."

O maior craque brasileiro depois do pentacampeonato mundial nasceu em Mogi das Cruzes, morou na Praia Grande, numa comunidade onde hoje está o Instituto Neymar Jr. tem residência no Guarujá, mas sua casa é o Santos.

É para onde quer voltar, para conviver com gente em que aprendeu a confiar. Entre 2011 e 2013, seu contrato lhe oferecia 90% dos direitos de imagem. Ganhava R$ 300 mil mensais, menos do que grande parte dos grandes jogadores da época, no Brasil. Este dinheiro voltava para o Santos, que detinha 10% das imagens. Por duas temporadas completas, Neymar jogou de graça na Vila Belmiro. O clube recebia de volta o valor pago como base e o craque ganhou mais, aqui, do que Cristiano Ronaldo no Real Madrid, onde não tinha direito de imagem.