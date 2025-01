Zé Rafael será o número 10 do Santos sem a camisa 10

Zé Rafael acertou todas as bases de seu contrato com o Santos, por três anos, mas sem jogar o Campeonato Paulista, como anteciparam os repórteres André Hernan e Lucas Musetti, aqui no Uol.

E daí? A pergunta dos agentes envolvidos no negócio faz todo o sentido. O estadual terminará no dia 23 de março, daqui a menos de dois meses.

A ausência não é problema. É solução.