O Palmeiras só tem uma casa e não é em Barueri

O Palmeiras perdeu pela terceira vez seguida em Barueri e com apenas 10 mil pessoas no estádio, menos de um terço do público médio do Allianz Parque. Até mesmo com o gol norte fechado, o que representa 25% de custo a mais para o sócio torcedor com acesso ao plano ouro, houve 28 mil pessoas contra a Portuguesa. Contra o Novorizontino, apenas 10 mil.

A média dos últimos oito jogos em Barueri é de 14.460 espectadores por partida. Isto porque houve 29 mil no clássico contra o Corinthians, pelo estadual do ano passado, gol de Garro no último minuto, empatando por 2 x 2 um jogo que o Palmeiras vencia por 2 x 0.

No ano passado, o Palmeiras atuou em apenas 25 partidas no ano passado, dez deles com capacidade diminuída por causa de shows, o que aumenta o custo do sócio torcedor ouro em 25%. A média do Allianz, mesmo assim, foi de 36 mil por partida.