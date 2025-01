Palmeiras de Richard Ríos dá primeiro sinal de time da virada no ano

O gol de Richard Ríos, de fora da área, aos 47 minutos do segundo tempo, virou o primeiro clássico do ano e fez o Palmeiras voltar a vencer na Vila Belmiro após dois anos e meio. Desde o 1 x 0, gol de Gustavo Gómez, em 2022, Abel Ferreira não ganhava na casa santista. Sofreu o primeiro gol em falta cobrada por Guilherme, desviada na mão do atacante Thalys.

Começou a virar com o próprio Thalys, artilheiro do time no ano. Completou o primeiro sinal de time da virada de 2025 em jogada de escanteio, finalizada no rebote pelo colombiano Richard Ríos.

Pedro Caixinha já havia falado, mesmo depois da vitória sobre o Mirassol, que o Santos precisa de muitos ajustes.