Palmeiras e Flamengo não têm proposta por zagueiro, diz presidente do Vélez

Questionado se há oferta de Palmeiras ou Flamengo neste momento, Berlanga garante que não.

"Neste momento, não há nenhuma proposta por Valentín e, por ora, ele segue conosco para a temporada."

No Palmeiras, as perguntas sobre Valentín Gómez não têm confirmação nem desmentido.

Ou seja, pode acontecer uma investida a qualquer momento.

Mas o presidente do Vélez garante que, a esta altura, não existe proposta do futebol do Brasil.

Nem do Palmeiras, nem do Flamengo.