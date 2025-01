Leila processar Dudu é justo. Dizer que saiu pela porta dos fundos, não

Também não é justo dizer que Dudu se recuperou da lesão no joelho à custa do clube. O jogador e o clube estavam sob contrato. A lesão aconteceu durante o exercício de seu trabalho e é parte da responsabilidade do empregador dar assistência para a recuperação, no caso de um atleta profissional.

Ninguém fez favor para ninguém. O Palmeiras foi bom patrão, Dudu ajudou a colocar onze troféus em sua galeria. .

O Palmeiras é gigante.

Dudu, um ídolo de seus 110 anos de vida