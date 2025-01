Botafogo e Vasco começam sem vitórias e sem público em estadual precoce

Ou seja, a estreia na temporada 2001 se deu com suplentes e antes do fim dos jogos do ano anterior — o Vasco ganhou do São Caetano por 3 x 1 na finalíssima da Copa João Havelange, equivalente ao Campeonato Brasileiro.

Classificação e jogos Carioca

Desta vez, o Vasco entrou em campo 33 dias após sua última partida de 2024, a vitória por 2 x 1 sobre o Cuiabá, em Mato Grosso, que assegurou classificação para a Copa Sul-Americana. Incrivelmente, houve mais público para a estreia no estadual (9.924 espectadores) do que na despedida do Brasileirão, na Arena Pantanal, diante de 7.030 torcedores cuiabanos.

O início sem pré-temporada do Campeonato Carioca castiga as marcas de Botafogo e Vasco. Sem contar os velhos absurdos com os quais já nos acostumamos. O Vasco jogou em São Januário, mas o mandante era o Nova Iguaçu, vice-campeão estadual de 2024.