Cruzeiro confirma compra de Fabricio Bruno à vista e desiste de Valentin

Dos oito, quatro têm menos de 30 anos.

A avaliação da diretoria é a de que o Cruzeiro precisa deste nível de investimento, para se recolocar no grupo dos times que disputam todas as competições para ganhar. Caso semelhante ao do Palmeiras, de Alexandre Mattos, que no ano de sua chegada ao Parque Antarctica, 2015, contratou 15 jogadores. Ganhou a Copa do Brasil.