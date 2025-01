CBF esquece futebol feminino e clubes têm zero previsão de calendário anual

O calendário do futebol brasileiro, masculino, saiu tarde demais.

Também surpreendeu negativamente com a antecipação dos campeonatos estaduais, o que causou problemas para grandes clubes com compromissos agendados nos Estados Unidos, na pré-temporada.

Exemplo, o Flamengo viaja nesta quinta-feira para a Flórida e estreia no Campeonato Estadual com time reserva no domingo, contra o Boavista.