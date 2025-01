São Paulo tem estratégia para contratar Wendell, agora ou no meio do ano

Independentemente da vinda de Enzo Diaz, o São Paulo deve assinar pré-contrato com Wendell nesta semana. Importante frisar que o Porto não tem razão para reclamar na Fifa, porque ainda não existe documento assinado nem assédio.

O pré-contrato deve ser assinado até quarta-feira. A partir daí, a lógica é a pressão ao Porto. Porque o clube português ppde decidir não negociar o jogador que não está sendo utilizado, não fazer nenhum dinheiro com ele e abrir mão de qualquer chance em junho.

Neste caso, o lateral jogará no MorumBis no segundo semestre.

A outra hipótese é o Porto aceitar as condições do São Paulo e ficar com o empréstimo do lateral Moreira com condições de comprá-lo no final da temporada.

Neste caso, Wendell viria e possivelmente, para disputar posição com Enzo Diaz.

A definição dos dois laterais pode acontecer nesta semana.