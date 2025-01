Definição do Fulham por Andreas ppde se prolongar até fim de janeiro

É improvável que as reuniões do início da semana que vem entre a direção do Fulham e os agentes envolvidos na negociação de Andreas Pereira levem a alguma definição.

A proposta do Palmeiras é de 18 milhões de euros e está na mesa. Pode subir até 22 milhões.

O Fulham não tem pressa e o jogador compreende a distância entre expectativa e realidade.