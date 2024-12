Sporting procurou Abel Ferreira antes de contratar novo técnico

Com Bruno Andrade

O Sporting de Portugal demitiu o técnico João Pereira depois do empate por 0 x 0 com o Gil Vicente, no último sábado, pelo Campeonato Português. Contratou Rui Borges, do Vitória de Guimarães, para seu lugar, pagando pouco mais de 4 milhões de euros pela multa de rescisão. Seu salário deve ser aproximadamente de 2 milhões de euros.

Mas, antes de acertar com Rui Borges, apresentado com pompa e repleto de elogios do presidente Frederico Varandas, o clube de Lisboa procurou Abel Ferreira, para entender se haveria alguma possibilidade de acerto.