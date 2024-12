Santos começa bem sua nova história

Pedro Caixinha é muito bom treinador, mas o ponto central é a surpresa. Longe do trocadilho fácil, o Santos conseguiu esconder que negociava com o português, enquanto se dava como quase certo o acordo com o Grêmio - - aqui, inclusive - - e noticiava-se a conversa com o Atlético.

O Bragantino avalia o trabalho de quase dois anos de Caixinha como bom, apenas com desgaste no final.

Caixinha é boa escolha, sigilosa, representou vitórias sobre a concorrência.