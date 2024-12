Pedro Martins chega ao Santos e define como será nova equipe de trabalho

Como esta coluna antecipou na última sexta-feira, Pedro Martins pediu demissão do cargo de diretor-executivo do Botafogo e se tornará o novo CEO do Santos. A proposta foi sedutora, por apostar na montagem de uma nova estrutura do clube, que pretende voltar à Série A reformulando departamentos e projetando o retorno ao período de conquistas.

No final da semana passada, muita gente já dava como certa a queda de Alexandre Gallo.

Não é 100% garantida, mas pode acontecer.