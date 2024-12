Vinicius Júnior põe Brasil no topo da lista de prêmios individuais da Fifa

A lista envolve os prêmios de Melhor do Mundo Fifa (1991 a 2009), The Best (desde 2016) e Bola de Ouro Fifa (2010 a 2015), período em que a federação internacional se uniu à revista France Football para unificar os dois troféus individuais mais representativos do futebol.

A Bola de Ouro da France Football tem a Argentina como recordista, pelas oito conquistas de Messi. Criada em 1956, foi entregue apenas a jogadores de seleções europeias até 1994. O liberiano Gheorghe Weahg foi o primeiro de outro continente a vencer, em 1995.

Abaixo da Argentina, aparecem França, Alemanha, Holanda e Portugal com cinco prêmios cada. Mas são cinco jogadores franceses, cinco alemães, três portugueses e três holandeses a dividir a primazia da France Football.

O Brasil tem quatro premiados pela revista, porque a polêmica escolha de Rodri, neste ano, tira Vinícius Júnior dessa lista.

Na Fifa, o prêmio de Vinicius Júnior se deu com esmagadora maioria dos votos dos capitães de seleções.

No feminino, o Brasil tem seis conquistas, todas de Marta, contra cinco de Alemanha e Estados Unidos, quatro da Espanha, na soma dos Troféus de Melhor do Mundo da Fifa e The Best. As premiações femininas começaram em 2001.