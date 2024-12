Vinicius iguala Cristiano Ronaldo com gols em dois mundiais do Real Madrid

O único brasileiro autor de gols em duas finais de Champions League, agora também é o único a marcar gols em duas finais de Mundiais. Pelé conseguiu o mesmo, contra o Benfica em 1962 e no primeiro jogo das finais contra o Milan em 1963 — não esteve em campo na terceira partida decisiva.

Número 9 às costas, o francês, nono melhor jogador do mundo de acordo com a votação do colégio eleitoral da Fifa, fez o primeiro no aniversário de dois anos da derrota da França para a Argentina, no mesmo estádio Lusail, no Catar, 18 de dezembro de 2022.

Depois, Mbappé ofereceu a assistência para o segundo, marcado por Rodrygo, escalado como titular por Carlo Ancelotti no dia em que o italiano se tornou o técnico com mais títulos da história do Real Madrid.

Antes do primeiro gol, o Pachuca tinha duas finalizações certas, contra zero do campeão europeu. O primeiro gol, aos 37 minutos, foi como se o Real afirmasse quem manda no futebol do planeta.

O Real Madrid, não apenas. Vinicius Júnior também.