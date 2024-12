CBF dá prêmios, mas abandona festa dos melhores do Brasileirão

Estêvão recebeu o prêmio de melhor atacante do Campeonato Brasileiro no gramado do Allianz Parque, depois da derrota do Palmeiras para o Fluminense por 1 x 0. Também o troféu de revelação. Não há festa, embora hoje a CBF tenha um patrocinador para o Brasileirão que todo mundo sabe qual é. Quantas vezes você viu ou ouviu a frase "Brasileirão Betano" durante este ano.

No passado recente, o patrocínio era da Chevrolet, não tinha propaganda na TV a todo instante, mas tinha festa de fim de ano. Os melhores jogadores, artilheiro, revelação, melhor técnico, do masculino e do feminino, recebiam passagens aéreas, estadias. Houve ano até com cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

Agora, festa dentro de campo que, por vezes, incomoda os jogadores por receberem os prêmios antes dos jogos. Vai fazer o que com o troféu?