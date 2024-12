Palmeiras tentou tirar Arias do Fluminense e pode rebaixá-lo à Série B

A informação chega límpida, da Colômbia: o Palmeiras tenta contratar Jhon Arias, do Fluminense. Mas carece de confirmação, o que exige uma sequência de telefonemas. Bogotá, São Paulo, Rio de Janeiro.

De um lado, a frase vem com certeza: "Essa informação está certa, mas só se o verbo for conjugado no passado. O Palmeiras tentou mesmo contratar Arias. Mas sabe que não tem negócio."

O Fluminense só vende Arias para fora do Brasilr, mas uma eventual queda para a Série B traria a chance de mudança e o negócio esquentaria de novo. A pergunta é essa. A resposta : " Não! Pode cravar. O Palmeiras sabe que Arias só sai para o exterior."