CBF precisa voltar a fazer Brasileirão ter rodada final com clássicos

A tabela deixou de dar margem às conversinhas fiadas de derrotas propositais.

Os clássicos deixaram de ser disputados nas duas últimas rodadas na gestão Marco Polo Del Nero. A estratégia resistiu ao Santos fazendo gol aos 49 minutos do segundo tempo contra o Vitória, o que ajudou o Palmeiras na luta contra o descenso de 2014.

As conversas não são só no Brasil nem só nos pontos corridos. A torcida do Fluminense se lembra da derrota do Flamengo para o Bahia, em São Januário, na última rodada da primeira fase. Não eram pontos corridos, o Flu foi rebaixado ao final da etapa de classificação e deu margem a boato mesmo assim.

Na penúltima rodada da Premier League desta temporada, o técnico australiano Ange Postecoglou lamentou que a torcida do Tottenham, seu clube, torcesse pela derrota para o Manchester City, para evitar que o Arsenal tivesse chance de título: "Sei que, nas redes sociais, 99% dos nossos torcedores querem perder. Compreendo a rivalidade, até porque vim do Celtic, rival do Rangers. Mas não posso aceitar nunca que um torcedor queira a derrota de seu próprio time de coração."

O Manchester City venceu por 2 x 0, com gols de Haaland aos 6 e 46 minutos do segundo tempo, mas só foi campeão na rodada seguinte, ao vencer o West Ham. Na temporada 2001/02, a Roma chegou à última rodada do Campeonato Italiano com chance de título, atrás de Internazionale e Juventus. Dependia de uma derrota da Internazionale para a Lazio, sua grande rival. A Lazio ganhou da Inter por 4 x 2 e ficou em terceiro lugar. A campeã foi a Juventus, que ganhou da Udinese. A Roma foi vice. Se dependesse só da Lazio, ganharia o troféu..