Rogério Ceni leva Bahia a Itaquera, onde impôs maior goleada ao Corinthians

Corinthians x Bahia vale vaga na Libertadores para o vencedor, que estará muito próximo da vaga e pode até confirmá-la na quarta-feira se o Cruzeiro perder para o Palmeiras. Difícil pedir aos corintianos torcerem pelo rival, mas para tentar vingar a maior derrota da história da Neo Química Arena, isso é bem mais provável.

Em nove visitas a Itaquera como treinador, Rogério Ceni já perdeu até Fla-Flu, caiu quatro vezes contra o Corinthians pelo São Paulo, pelo Fortaleza e sua única vitória foi a maior goleada já imposta ao dono do estádio.

No segundo turno do ano passado, Corinthians 1 x 5 Bahia. Era a 35a rodada e Augusto Melo foi eleito presidente no dia seguinte. Desta vez, Augusto Melo vai a Itaquera um dia depois de evitar o impeachment, graças a medida liminar que impediu a reunião do Conselho Deliberativo.