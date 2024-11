Nova Champions League dá medo nos gigantes da Europa

Ainda pode ser que se chegue à conclusão de que todos os gigantes chegarão bem às oitavas de final, depois da repescagem.

Pode ser.

Depois de cinco rodadas, da derrota do Real Madrid para o Liverpool, com pênalti perdido por Mbappé, do empate do Manchester City com o Feyenoord, em Manchester, depois de vencer por 3 x 0 parcialmente, com mais de metade da fase de liga, assim denominada por todos os 36 clubes formarem uma classificação única, o Paris Saint-Germain está fora até da repescagem.