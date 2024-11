Racing tem show de torcida e vence Sul-Americana contra Cruzeiro passivo

Fernando Diniz cometeu dois erros graves. Primeiro, escalou Walace, de atuação trágica em 29 minutos em campo. Errou, por exemplo, a saída de jogo que resultou em bola roubada pelo Racing e no gol de Martirena, em que Cássio também atuou mal. Depois, demorou 79 minutos para colocar Lautaro Díaz no lugar de Gabriel Verón, que não estava bem na partida.

Não foram só as decisões do técnico. Nos primeiros 30 minutos, o Cruzeiro assistiu ao Racing jogar, sem marcação, pouca posse de bola depois do meio-de-campo e jogadores no mano a mano, como no segundo gol do Racing, anotado por Adrián Martínez, um contra um com Villalba, depois de Maximiliano Salas levar vantagem no confronto indiviudal com João Marcelo.

Só depois disso, o Cruzeiro começou a trocar passes na parte ofenvisva do jogo. Sem ser insinuante nem envolvente, o Cruzeiro passou a ter ao menos o controle da posse de bola. Finalizou com Kaio Jorge aos 40 minutos, com Marlon aos 43, chutou pela primeira vez ao alvo com Villalba, aos 45, e chegou ao gol da esperança aos 7 minutos do segundo tempo, quando Kaio Jorge aproveitou rebote do goleiro Arias.