Botafogo campeão ou Palmeiras tri. Não adianta adivinhar antes da hora

No ano passado, o Palmeiras virou um jogo aparentemente perdido para o Botafogo, no Nílton Santos. Perdia por 3 x 0, ganhou por 4 x 3, seguiu três pontos atrás do líder e com um jogo a mais. Duas rodadas mais tarde, voltou ao Rio de Janeiro e levou um sacode do Flamengo, por 3 x 0.

Houve quem dissesse que o sonho acabou. Mas, naquele momento, o campeão poderia ser o Botafogo, o Palmeiras, o Bragantino, o Atlético Mineiro ou o Grêmio.

O Palmeiras foi bi.

Está tão fácil definir que o Palmeiras vencerá o Atlético Goianiense, como afirmar que o Botafogo venceria o Criciúma, o Cuiabá e o Atlético, sem público.

Nas seis vezes em que Atlético Goianiense e Palmeiras se enfrentaram em Goiânia, pelo Brasileirão, houve duas vitórias para cada lado e dois empates. Também houve seis encontros entre Botafogo e Vitória no Nílton Santos. São duas partidas vencidas por cada lado e dois empates.

Digamos que o Palmeiras vença em Goiânia e o Botafogo empate com o Vitória. Nesse caso, o Palmeiras chegará líder ao confronto do Allianz Parque, pelo número de vitórias, com vantagem também no saldo de gols.