Marquinhos pede para que não se abandone a seleção. Mas quem a abandonou?

Por exemplo, quando os dirigentes decidem interromper a montagem do trabalho logístico da comissão técnica durante a Copa América e desautorizar tudo o que havia sido feito. Isto é abandonar a seleção.

Há, é verdade, falta de conexão entre torcida e time, num processo que não é homogêneo, varia de estado para estado, de períodos de vitórias e outros de derrotas. Escuta-se que o torcedor, este ser inanimado que parece ter personalidade na boca de comentaristas, mas não existe na vida real — não de forma una e coesa — que o torcedor não gosta mais da seleção.

Em 1972, o maior público da história do Beira Rio, 106 mil pagantes, ficou dividido entre os que torciam pelo Brasil e pela seleção gaúcha. Empate por 2 x 2.

Em 1989, a Fonte Nova onde o Brasil jogará nesta terça-feira, recebeu 9.213 espectadores para a vitória por 3 x 1 sobre a Venezuela, 8.223 no empate por 0 x 0 com o Peru, 9.100 em outro empate por 1 x 1 contra a Colômbia. O público baiano estava irritado por Sebastião Lazaroni não utilizar o centroavante Charles, campeão brasileiro pelo Bahia no início daquele ano.

O estádio tinha capacidade para 110 mil espectadores.

A seleção se conecta e desconecta dependendo da época, dos craques e dos resultados. Está claro que precisa haver trabalho coeso de religação com a população, especialmente do Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Esta religação depende do trabalho da CBF e dos jogadores. Torcida não abandona ninguém. Ela se abraça, quando se sente abraçada.