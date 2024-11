Santos troca festa por frustração e olhar para o futuro precisa de realismo

Mas frustra.

O Santos já subiu, já é campeão da Série B, já sabe que precisa se reforçar para o ano que vem.

Já tinha feito as pazes com a torcida. Neste ponto, perder o último jogo na Vila muda um pouco o sentimento do final do ano.

A festa deu lugar à frustração.

A única saída é o realismo para montar o novo time da Série A.