Desequilíbrio da seleção tem relação com enorme equilíbrio entre seleções

A França com Israel, 0x0. A Inglaterra que ganhou da Grécia ppr 3x0 perdeu para os gregos ppr 2x1, há dois meses. A Argentina também empatou com a Venezuela em Maturín. Os franceses empataram 0x0 com o Canadá. Nem se. Fala da Itália, eliminada nas duas últimas eliminatórias com o requinte de cair para a Macedônia do Norte.

Outrora imbatível, a Alemanha caiu na fase de grupos das duas últimas Copas perdendo para Coreia do Sul e eliminada pelo Japão.

O equilíbrio entre seleções vem da globalização. Hakimi, latetal semifinalista da Copa de 2022 por Marrocos, nasceu em Madri, cresceu na base do Real e jogou com Messi e Neymar no Paris Saint-Germain.

O primeiro gol da Venezuela contra o Brasil, em 1989, foi marcado pelo atacante Maldonado. Contratado pelo Fluminense, recebeu o singelo apelido de Mal Danado, dado pela torcida e imprensa.

Hoje, a Venezuela tem Ferraresi, do Sao Paulo, José Martinez, do Corinthians, Tomás Rincon, do Santos, Wilker Angel, do Criciúma, Savarino, líder do Brasileirão e titular absoluto do Botafogo.

Isso aumenta o equilíbrio.