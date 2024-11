Filipe Luís campeão em seu nono jogo lembra mais Zagallo do que Carpegiani

A comparação de Filipe Luís com Paulo César Carpegiani, no Flamengo, é absolutamente justa. Também com Carlinhos, Andrade e Jayme de Almeida, treinadores que assumiram interinamente e se tornaram campeões. Carpegiani foi efetivado logo na primeira experiência e conquistou seu primeiro título, a Libertadores, em seu 32º jogo. Diferentemente de Filipe Luís, que colocou a medalha de ouro no peito na nona partida.

Carlinhos, sem contar as interinidades, foi campeão no 18º jogo após ser efetivado, em 1987. Jayme de Almeida, no 14º após ser colocado no lugar do demissionário Mano Menezes.

Dos grandes treinadores da história do Brasil, o mais próximo do caso de Filipe Luís é Zagallo. Assumiu o Botafogo em 3 de março de 1967 e ganhou a Taça Guanabara no seu 14º compromisso. A Taça GB não fazia parte do Campeonato Carioca. Era um torneio independente do estadual e relevante. A final, vitória por 3 x 2 sobre o América na primeira partida oficial de Paulo Cezar Caju, está nos livros sobre o futebol brasileiro. Zagallo foi, portanto, campeão em seu 14º jogo.

Filipe Luís, no nono.