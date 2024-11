Luís Castro descarta saber salário antes de projeto: 'Dinheiro, já tenho'

O técnico Luís Castro, especulado para substituir Ramón Díaz no Corinthians no ano que vem, atendeu o blog por telefone, no aeroporto de Lisboa. Voltava da Bahia, onde passou férias, retorna à cidade do Porto, no norte de Portugal. Ao saber das notícias sobre sua suposta pedida salarial, negou veementemente contato com o Parque São Jorge neste momento e descartou conversar sobre salário antes de conhecer o projeto para o ano que vem. "É uma loucura pensar em debater quanto se vai ganhar antes de saber como será o projeto, as condições do trabalho a se realizar. Isto é uma loucura que se está fazendo", disse Luís Castro.

"Eu só saí do Botafogo, porque queria dirigir o Cristiano Ronaldo. Também o Sadio Mané, os jogadores que tive oportunidade de trabalhar no Al Nassr. Dinheiro, eu já tenho."

Castro nega conversas com o Corinthians e não aproveitou a estadia recente no Brasil para tratar desse negócio. Retornou à sua casa, em Portugal. Sobre a situação atual no Parque São Jorge, não parece ser um problema para Luís Castro se tiver que assumir um clube em situação ruim, inferior à sua tradição: "Quando cheguei ao Botafogo, a situação não era boa e não tínhamos nem sequer local adequado para treinar. E o trabalho foi muito bom", disse.