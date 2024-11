CBF tem onda de demissões e semana pode terminar com golpe no estatuto

Paulo Wanderley candidatou-se à reeleição após ter concluído um mandato de Carlos Artur Nuzman e concorreu ao que seria o terceiro mandato no último dia 3 de outubro.

O terceiro mandato é vedado pela Lei Pelé. Paulo Wanderley perdeu a eleição, mas concorreu sob o argumento de que disputaria sua primeira reeleição, já que antes atuou num mandato tampão após a renúncia de Nuzman.

Ednaldo tem situação semelhante. Assumiu como vice-presidente, após a queda de Rogério Caboclo. Candidatou-se e elegeu-se em abril de 2022 para quatro anos de exercício.

Diferentemente do COB, a CBF não recebe verba pública, mas discutir o estatuto parece golpe, porque Ednaldo está no cargo pendurado por uma liminar assinada pelo ministro do STF Gilmar Mendes, fundador do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), sócio da CBF Academy.

A liminar mantém Ednaldo na presidência até que seja julgada decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que invalidou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que permitia eleição de Ednaldo Rodrigues justamente por uma adequação estatutária. Ora, se a reforma estatutária está sub judice, como se poderá fazer outra?

A CBF convidou presidentes de clubes e federações para assistirem a Brasil x Peru, em Brasília, no mês passado. Também pediu assinaturas de apoio a Ednaldo Rodrigues, o que na prática não tem relevância. Alguém pode prometer apoio à reeleição de Ednaldo e, no processo eleitoral, mudar de lado.