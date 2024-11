Dérbi tem maior distância entre rivais da era Itaquera-Allianz Parque

Em dez anos de clássicos entre Neo Química Arena e Allianz Parque, nunca o desnível foi tão grande. O Corinthians já recebeu o Palmeiras no segundo turno com 15 pontos de vantagem, mas a diferença na tabela não era tão marcante. Os alvinegros eram os líderes na 22ª jornada de 2015, os verdes estavam em sexto lugar.

Em um segundo turno de Brasileirão, a última vez em que houve distância assim, tão ampla, foi no último Dérbi antes da inauguração do Allianz Parque. Em 25 de outubro de 2014, o Corinthians estava em terceiro lugar com 52 pontos, o Palmeiras em 14º, com 35.

Em 2011, estavam ainda mais longe um do outro, com os corintianos comemorando o título com empate por 0 x 0 no Dérbi da última rodada. Tinham 70 pontos, e o Palmeiras ocupava a 11º posição com 49.

O Palmeiras não perde de seu maior rival desde setembro de 2021. São quatro vitórias e três empates.