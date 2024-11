Com oito pontos de vantagem sobre o quinto colocado, não há margem para surpresa: o Santos subiu.

E nem teve tanta neblina assim na serra. Porque subir a três jogos do fim da campanha, mesmo com altos e baixo, caminhões e neblina no meio do caminho, a serra não foi tão difícil assim.

Agora é pensar no futuro. Não basta ao Santos ser coadjuvante na Série A. Tem de ser protagonista e pode ser, com um pouco de planejamento e investimento bem feito.

Hoje é dia de parabéns. Amanha~, de trabalho.