O dia seguinte à Bola de Ouro mais polêmica da história

A primeira página do diário MARCA, de Madri, contempla Rodri como Bola de Ouro e afirma: "Já era hora." Ou, em espanhol: "Ya era hora!" Os espanhóis comemoram a tríplice premiação, Rodri no masculino, Aitana Bonmatí no feminino, Lamine Yamal como jogador jovem. Entre os homens, a Espanha não era premiada desde 1960, quando o meia Luis Suárez, do Barcelona, foi aclamado.

No El Pais, o colunista Alfredo Relaño, autor do livro "Nacidos para Encordiarse", sobre a rivalidade Real Madrid x Barcelona, afirmou ter votado em Vinicius Júnior, mas estranhava a certeza que o prêmio seria seu. Relaño é parte do colégio eleitoral da revista France Football e afirmou ter votado em Vini, mas exaltou Rodri: "Meio-campista colossal, sem sua magia, mas jogador de enorme rendimento e estabilidade."

No mesmo periódico, outro colunista, Ramón Besa, exaltou o jogo coletivo de Rodri sob o título "Rodri e mais dez." Não citou Vinicius Júnior.