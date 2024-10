A semifinal da classificação do Atlético vista de dentro do Monumental

River Plate x Atlético começou com quinze minutos de atraso pela falta de segurança do Atlético para sair de seu hotel, em frente ao Obelisco, centro de Buenos Aires. O trajeto de nove quilômetros foi percorrido em mais de uma hora e fez a semifinal de Nunez entrar na estatística junto com Botafogp x Peñarol, de atraso no jogo de ida e mudança de estádio na volta.

De fora a dentro do Monumental, hoje o maior palco da América do Sul, o River decidiu acreditar. Era impressionante por todo o caminho, cerca de três quilômetros a pé, só se ouvia: "Hoy te vení alentar, para ser campeón, hoy a que ganar". Aumentava o volume a cada vez que a locutora do Monumental dizia: "O jogo está atrasado em quinze minutos e começará às 21h45."

Então surgiu uma nuvem de fumaça produzida por fogos de artifício e deu a impressão de que a partida seria adiada ainda mais. Que fumaça! Parecia reveillon em Copacabana. Pelo formato do estádio, mais aberto, a fumaça se dissipou mais rapidamente do que no Mineirão, semana passada. Mas o River será multado.