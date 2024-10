CPI fracassou em viagem a Portugal e deu visibilidade a criminoso

Há duas semanas, no programa De Primeira, do UOL, o senador Jorge Kajuru anunciou que viajaria para Portugal, junto com o senador Romário, para entrevistar o criminoso William Rogatto, que afirmou ter arrecadado perto de R$ 300 milhões fraudando o sistema do futebol brasileiro. Levamos a sério.

Quinze dias depois, não há viagem, não há depoimento, não há dossiê sobre os crimes de manipulações de resultados.

Há quase três semanas, a CPI das Apostas deu palanque para bandido.