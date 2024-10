Luiz Henrique jogou muito, de novo. Almada, demais! E Savarino, artilheiro da noite, que se movimenta por todos os cantos do gramado?

O que dizer Alexander Barboza, autor do segundo gol, o da tranquilidade? No Botafogo do massacre em 45 minutos, ninguém jogou mal. Todos foram o melhor em canpo.

Difícil, muito mais duro do que Montevidéu, é decidir o craque do time.