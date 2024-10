Elenco escolheu camisa preta em noite de homenagem à Democracia Corinthiana

O Corinthians joga em casa, sempre, de camisa branca, calção preto e meia branca, Manda a tradição e o regulamento, segundo o qual o time da casa tem o direito de usar seu uniforme número um. Mas, nas duas últimas partidas na Neo Química Arena, empate por 2 x 2 com o Internacional, e goleada por 5 x 2 sobre o Athletico Paranaense, os jogadores escolheram atuar com a roupa toda preta, fardamento de visitante da temporada 2024. Não foi uma decisão do Departamento de Marketing nem do presidente Augusto Melo. O elenco preferiu assim.

Curiosamente, a escolha dos jogadores coincidiu com a homenagem indireta à Democracia Corinthiana, movimento com participações de grandes jogadores, como Sócrates, Casagrande e Wladimir, em que os atletas participavam das decisões prioritárias, entre 1981 e 1984. A logomarca da Democracia Corinthiana foi criada pelo maior de todos os publicitários, Washington Olivetto, homenageado na entrada em campo do Corinthians contra o Athletico, com a tradional camisa número 2 do clube, listrada em preto e branco.

Logo depois da reverência, retirado o equipamento listrado, o Corinthians jogou todo de preto. Escolha dos atletas.