Botafogo faz Maracanã sua casa após dez anos. Informações e palpites do PVC

CRUZEIRO - Problemas - Rafa Silva (machucado), Japa (machucado), Vitinho (machucado), Lautaro Díaz (recuperação física), Dinenno (machucado), Matheus Henrique (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Cássio, William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Walace e Lucas Romero; Gabriel Veron, Matheus Pereira e Barreal; Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

Últimos cinco jogos - d-e-e-e-v

BAHIA - Problemas - Santiago Arias (expulso), Caio Alexandre (terceiro cartão) - Time provável (4-1-4-1) - Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Yago Felipe; Everaldo, Éverton Ribeiro, Jean Lucas e Thaciano; Cauly. Técnico: Rogério Ceni

Últimos cinco jogos - d-v-d-v-d

CURIOSIDADE - Rogério Ceni participou de sete partidas do Cruzeiro na campanha do descenso, em 2019. Foram duas vitórias, dois empates e três derrotas. No Mineirão, duas vitórias e uma derrota.

RETROSPECTO - A última vitória do Bahia sobre o Cruzeiro no Mineirão aconteceu na penúltima rodada de 2013, quando o Cruzeiro já era campeão e o Bahia ganhou por 2 x 1. São três vitórias do Cruzeiro e dois empates depois disso, pela Série A.