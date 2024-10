Vence o Fluminense! Flamengo e sua diretoria pediram para perder o Fla-Flu

O Flamengo teve bons momentos, marcou no campo de ataque, mas não teve a mesma intensidade dos dois primeiros jogos com Filipe Luís.

A culpa não é do técnico, mas da diretoria. Foi ela quem pediu para inverter os jogos do pós Data Fifa com a Copa do Brasil.

Se a diretoria rubro-negra não acreditou, nada a cobrar do time nem do técnico.