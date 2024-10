Fifa já cancelou Super Mundial uma vez e luta para não repetir vexame

As declarações do presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, posicionando-se contra a realização do Super Mundial de Clubes de 2025, indicam que há resistência das ligas europeias contra o torneio da Fifa. Em junho, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, já havia manifestado seu descontentamento com o torneio e atribuiu ao Real Madrid o desejo de não disputá-lo. O presidente madridista, Florentino Pérez, desmentiu seu treinador.

A Fifa anunciou há 20 dias os 12 estádios e as 11 cidades-sede da competição. Antes, o mistério reforçava a chance de não haver o torneio. Mesmo a divulgação dos lugares onde haverá jogos não exclui a repetição de um vexame. Em 2001, houve sorteio dos grupos, tabela de jogos com datas, locais e horários e, depois disso, a Fifa cancelou o segundo Mundial de Clubes, que se seguiria ao disputado no Brasil em 2000.

O Palmeiras era um dos clubes classificados, por acordo firmado com a CBF e com a Fifa, para que o Vasco fosse cabeça-de-chave no Rio de Janeiro, no Mundial de 2000, e o Corinthians cabeça-de-chave em São Paulo. O erro não era o Corinthians. O Vasco classificou-se para o torneio disputado em janeiro de 2000 como campeão da Libertadores de 1998. O Palmeiras foi o campeão de 1999 em 16 de junho, sete meses antes do pontapé inicial do Mundial.